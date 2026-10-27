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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini yitiren araç refüje çıktı

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durdu; kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı, soruşturma devam ediyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini yitiren araç refüje çıktı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölü ya da yaralanan olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.

olay yerine müdahale ve güvenlik:

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bölgedeki trafik, ekiplerin müdahalesiyle kısa süreli aksama yaşadı.

soruşturma ve alınan önlemler:

Kaza yapan otomobil, polis ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve yetkililer kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK DURABİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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