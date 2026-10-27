Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini yitiren araç refüje çıktı

kaza yerinde ilk bilgiler:
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölü ya da yaralanan olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.
olay yerine müdahale ve güvenlik:
İhbar üzerine kaza yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bölgedeki trafik, ekiplerin müdahalesiyle kısa süreli aksama yaşadı.
soruşturma ve alınan önlemler:
Kaza yapan otomobil, polis ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve yetkililer kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.
ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK DURABİLDİ.
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