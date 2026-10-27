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Adıyaman'da emniyetten yoğun operasyon: bir haftada 43 yakalama

Adıyaman'da bir haftada kent genelinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucuya karışan toplam 43 şüpheli yakalandı; 9 tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da emniyetten yoğun operasyon: bir haftada 43 yakalama

operasyonun kapsamı:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 43 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 5'inin hırsızlık suçundan arandığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

narkotik çalışmaları ve ele geçen maddeler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında ise 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplam 92,88 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yetkililer, yapılan operasyonların bölgedeki suç oranlarının düşürülmesine yönelik sürekli çalışmaların parçası olduğunu, benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA...

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN TOPLAM 43 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 9’U TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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