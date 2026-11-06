Adıyaman'da ısınma tercihi değişiyor: odun ve kömürde daralma

kış hazırlıkları ve pazarın görünümü:

Adıyaman'da havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları başladı ve odun-kömür piyasasında mevsimsel bir hareketlilik bekleniyor. Buna karşın son yıllarda ısınma tercihleri değişti; doğal gazın yaygınlaşması talebi önemli ölçüde düşürdü. Geçmişte ilçede ve şehirde yaklaşık 60 esnaf odun ve kömür satışı yaparken, bugün bu sayı 5-6 civarına kadar geriledi. Bu dönüşüm, sektördeki hareketliliğin miktarını ve yapısını değiştirdi.

esnafın deneyimi ve fiyatlandırma:

Sektörde yaklaşık 30 yıldır ticaret yapan Hamit Durur, yıllar içinde iş hacminde hissedilir azalma yaşandığını aktardı. Durur, aile geçimini uzun süredir odun ve kömür satarak sağladığını, sektörün eskisi kadar yoğun olmadığını söyledi. Bugün satış fiyatları hakkında bilgi veren Durur, meşe odununun tonunun 11.000 TL, kayısı odununun tonunun 8.500 TL olduğunu, kömürün ton fiyatının ise türüne ve kalitesine göre 15.000 ile 20.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

Durur, esnaflığın kendisi için sadece geçim kaynağı olmadığını vurguladı; uzun yıllar süren emeğin ardından dört çocuğunu okutmayı başardığını, çocuklarından birinin doktor, birinin hemşire ve ikisinin öğretmen olduğunu anlattı. Bu örnek, sektörün bireysel ve toplumsal boyuttaki etkisini ortaya koyuyor.

sektörün daralması ve beklentiler:

Odun ve kömür ticareti geçmişte Adıyaman'da önemli bir ekonomik faaliyetken, azalan talep işletme sayısının sürekli düşmesine neden oluyor. Esnaf, müşterilerin büyük bölümünün doğal gaza yönelmesinin işlerini azalttığını ifade ediyor; kış aylarında mevsimsel hareketlilik beklense de, piyasanın geçmişteki düzeye dönmesi zor görünüyor. Sektör temsilcileri, fiyat baskısı ve azalan talebin yarattığı belirsizlik nedeniyle geleceğe dair kaygılarını dile getiriyor.

ADIYAMAN'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE KIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI.