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Adıyaman'da karşıdan geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı

Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde motosikletin çarptığı Fatma A., ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da karşıdan geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da yaya ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücü S.K. idaresindeki 27 ACK 327 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve gelişmeler:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADIN, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

ADIYAMAN’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADIN, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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