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Adıyaman'da kuşaklar arası bağlara vurgu yapılan yürüyüş

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Adıyaman'da düzenlenen kortejde, yaşlıların bilgi birikimi, sağlıklı yaşlanma ve kuşaklar arası bağlara dikkat çekildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da kuşaklar arası bağlara vurgu yapılan yürüyüş

Adıyaman’da kortejle farkındalık oluşturuldu

1 Ekim günü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Adıyaman’da gerçekleştirilen yürüyüşte kent sakinleri, yaşlı bireylerin toplum içindeki rolüne dikkat çekmek için bir araya geldi. Mimar Sinan Parkı önünde toplanan katılımcılar, ellerindeki pankartlarla kortej oluşturarak yürüyüşü Adıyaman Valiliği bahçesinde sonlandırdı.

Katılım ve organizasyon:

Etkinliğe Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, kent merkezinde farkındalık yaratmayı ve geniş katılımla mesajın yayılmasını hedefledi. Organizasyonun samimi ve düzenli ilerlemesi dikkat çekti.

Vurgu edilen mesajlar:

Etkinlik boyunca yaşlıların sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca yaşlı bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alması, sağlıklı ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi amaçlandı. Katılımcılar, günlük yaşamda yaşlılara yönelik saygı ve desteğin artırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Yürüyüşün ardından Adıyaman Valiliği bahçesinde buluşan grup, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım gösterdi ve sohbetlerle günü değerlendirdi.

1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA 81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA...

1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA 81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ADIYAMAN’DA DA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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