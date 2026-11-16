Adıyaman'da öğretmenler yapay zekâ ile proje ufkunu genişletti

Eğitim tamamlandı:

Öğretmen Proje Akademisi (ÖPA) tarafından Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi", 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim, ÖPA Başkanı Deniz Özger tarafından verildi ve yaklaşık 50 öğretmen katıldı.

İçerik ve yöntemler:

İki günlük programda proje fikri geliştirme, ihtiyaç analizi, bütçe planlaması ile ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik yapay zekâ destekli proje hazırlama yöntemleri uygulamalı olarak işlendi. Katılımcılar, eğitimde ele alınan adımları somut proje taslaklarına dönüştürme fırsatı buldu.

Amaç ve beklenti:

ÖPA Başkanı Deniz Özger, eğitimde yaptığı değerlendirmede, "Bizim için önemli olan yalnızca iki günlük bir eğitim gerçekleştirmek değil, bu eğitimden doğacak fikirlerin gelecekte somut projelere ve kalıcı kazanımlara dönüşmesidir" dedi. Özger ayrıca programın hayata geçirilmesindeki destekleri için Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ve eğitime katılan öğretmenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN’DA ÖĞRETMENLERE ‘YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ PROJE YAZMA’ EĞİTİMİ