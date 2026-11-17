denetimlerde yapılan müdahaleler:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım ve yol işgallerine karşı yürüttüğü denetimleri aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, yaya geçişini engelleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren materyaller toplandı ve kaldırıldı.

Denetimlerde zabıta ekipleri, daha önceki uyarılara rağmen işgaline devam ettiği belirlenen işyerlerine ait duba, kırlangıç, reklam panosu ile metal ve beton çiçeklikler gibi sabit ve taşınabilir engelleri kaldırdı. Uygulama özellikle yoğun yaya trafiği olan cadde ve sokaklarda yoğunlaştı.

eşgüdüm ve kayıt işlemleri:

Çalışmalarda Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli destek verdi ve gece saatlerinde geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi. Çok sayıda işyeri incelendi; kurallara aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerin hedefi, hem yaya erişilebilirliğini sağlamak hem de araç trafiğinde oluşabilecek riskleri azaltmak. Belediye yetkilileri, kaldırımların ve yolların herkesin ortak kullanım alanı olduğu vurgusunu yineledi.

belediye uyarısı ve öncelikler:

Belediye yetkilileri esnafa yönelik uyarıda bulunarak kurallara uyulması gerektiğini bildirdi; uyarılara rağmen işgallerin devam etmesi halinde ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Adıyaman’ın sokakları, kaldırımları ve ortak kullanım alanları hiçbir kişi ya da işletmenin özel kullanımına bırakılamaz. Esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürürken yayalarımızın geçiş hakkını ve trafik güvenliğini de gözetmesi gerekiyor. Bizim önceliğimiz, kentte günlük yaşamı kolaylaştıran, herkesin kendisini güvende ve özgürce hareket edebilir hissettiği bir şehir düzeni oluşturmak. Bu konuda kuralları görmezden gelen uygulamalara karşı denetimlerimizi sürdüreceğiz."

Belediye, denetimlerin süreceğini ve kent içinde ortak kullanım alanlarının korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini açıkladı.

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE KALDIRIM VE YOL İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. YAPILAN DENETİMLERDE, YAYA GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN MATERYALLER TOPLANDI.