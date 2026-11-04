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Adli tıp raporu kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedenini kalp hastalığı olarak gösterdi

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün kalp hastalığına bağlı olduğunu raporladı; travma ve zehirlenme delili bulunmadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adli tıp raporu kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedenini kalp hastalığı olarak gösterdi

Adli tıp raporunun bulguları:

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin tıbbi değerlendirmeyi içeriyor ve belge Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Kurulun tespitlerine göre, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi; raporda ayrıca ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.

Raporun gönderildiği kurum ve ifadesi:

Hazırlanan rapor resmi olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Belge, Kozinoğlu’nun ölüm sebebine dair tıbbi incelemelerin sonuçlarını ayrıntılı biçimde sunuyor.

Sonuç ve dosya kapsamı:

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun değerlendirmesi, travma veya zehirlenme iddialarına yönelik tıbbi delil bulunmadığını ortaya koyuyor; raporun bulguları soruşturma dosyasına eklendi ve ilgili makamlarca değerlendirilecek.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapor açıklandı

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapor açıklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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