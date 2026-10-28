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adliyede 29 ekim coşkusu: başsavcı personelle bayramı kutladı

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, 29 Ekim'in 103. yıl dönümünde adliye birimlerini gezip hakim, savcı ve personele rozet takarak bayramı kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

adliyede 29 ekim coşkusu: başsavcı personelle bayramı kutladı

adliyede kutlama programı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle Aydın Adliyesi'nde düzenlenen programda, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy adliye birimlerini tek tek ziyaret etti. Başsavcı Arısoy, bayramın anlam ve önemine vurgu yaparak görev başındaki hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeliyle bir araya geldi.

ziyaretlerde rozet takdimi ve buluşmalar:

Ziyaretler sırasında Başsavcı Arısoy, personele bayram tebriğini iletti ve birimlerde çalışanlara rozet takdim etti. Bu anlar, adliye çalışanları arasında samimi sohbetlere ve kısa değerlendirmelere sahne oldu. Ziyarette görevlerin sürdürülmesine gösterilen özen de ayrıca not edildi.

cumhuriyetin önemi ve temenniler:

Arısoy, konuşmalarında Cumhuriyet’in tarihî ve milli önemine dikkat çekti; Cumhuriyetin Türk milleti için taşıdığı değeri vurguladı. Adliye personeline görevlerinde başarı dileyen Başsavcı, onlara sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Etkinlik kapsamında adliye kalemlerinde görev yapan personelle de görüşmeler yapıldı ve kutlamalar tamamlandı. Ziyaretler, kurum içindeki dayanışma ve mesleki sorumluluğun ön plana çıktığı bir atmosferde sona erdi.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ...

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ADLİYE BİRİMLERİNİ GEZEREK HAKİM, CUMHURİYET SAVCILARI VE ADLİYE PERSONELİNİN BAYRAMINI KUTLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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