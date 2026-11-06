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ADÜ'lü genç hekim adaylarından organ bağışı çağrısı

ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışının yaşam kurtarıcı rolünü anlattı ve toplumda farkındalık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

ADÜ'lü genç hekim adaylarından organ bağışı çağrısı

ADÜ tıp fakültesi öğrencilerinden bilgilendirme etkinliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek için bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte genç hekim adayları, organ bağışının temel ilkelerini ve bağış sürecinin nasıl işlediğini katılımcılarla paylaştı.

Organ bağışının hayat kurtaran rolü:

Öğrenciler, organ bağışının yaşam kurtarıcı rolü üzerinde durdu; organ naklinin hastalara yeniden yaşam şansı sunduğu vurgulandı. Katılımcılara organ bağışının tıbbi süreçleri ve bağış adımlarına ilişkin açıklamalar yapılarak, bağış kararının ne şekilde alınabileceği anlatıldı.

Toplumsal farkındalık ve doğru bilinen yanlışlar:

Etkinlikte, organ bağışının yalnızca bireysel bir tercih olmadığı, aynı zamanda toplum sağlığı açısından önemli bir sorumluluk olduğu belirtildi. Öğrenciler, toplumda organ bağışıyla ilgili doğru bilinen yanlışların giderilmesine odaklanarak vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yürüttüğü bu tür bilgilendirme çalışmaları, organ bağışına ilişkin duyarlılığı artırmayı ve bağış sürecine ilişkin kafa karışıklıklarını azaltmayı hedefliyor. Etkinlik, genç hekim adaylarının toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösterdi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. GENÇ HEKİM ADAYLARI, ORGAN BAĞIŞININ YAŞAM KURTARICI ROLÜ VE BAĞIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNARAK ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN ARTIRILMASINA KATKI SAĞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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