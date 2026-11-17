Eğitim programı tamamlandı:

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Yerleşkesi’nde düzenlenen İHA-1 Ticari Eğitimi’ni başarıyla tamamlayarak İHA-1 ticari pilotu lisansı almaya hak kazandı. Eğitim, 9-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği ve aşamaları:

Program, katılımcıların mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik teorik ve uygulamalı oturumları kapsadı. Kurs süresince uçuş kuralları, emniyet prosedürleri ile saha uygulamaları üzerinde durularak katılımcılar ilgili aşamalardan geçirildi.

Amaç ve çerçeve:

Eğitim, afet ve acil durum çalışmalarına yönelik teknik kapasitenin artırılması amacıyla düzenlendi ve ilgili personelin insansız hava aracı operasyonlarında lisanslı görev almasını hedefledi.

ESKİŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELİ, TÜRK HAVA KURUMU (THK) İNÖNÜ YERLEŞKESİ'NDE DÜZENLENEN İHA-1 TİCARİ EĞİTİMİ'Nİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK LİSANS ALMAYA HAK KAZANDI.