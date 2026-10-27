Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

Afet koordinasyon merkezi hizmete girdi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından açılan Afet Koordinasyon Merkezi, kentin afet yönetim kapasitesini güçlendirmek ve kriz anlarını tek merkezden yönetmek amacıyla hizmete alındı. Törende konuşan Akın, Balıkesir'in her zaman vatandaşının yanında olacağını vurguladı: "Zor gün geldiğinde Balıkesir yalnız kalmayacak. Vatandaşımız yalnız kalmayacak. Biz görevimizin başında olacağız."

Başkan Akın, merkezin açılışının kent için önemli bir adım olduğunu belirterek, Sındırgı’da 27 Ekim’de yaşanan ikinci depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden Nihat Önbaş için rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı iletti. Akın, çocukların güvenle büyüdüğü ve ailelerin huzurla yaşadığı bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Merkezin işlevleri ve teknik altyapı:

AKOM, afet yönetiminin tüm aşamalarını aynı çatı altında topluyor: risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçleri merkezden koordine edilecek. Merkezde sağlanacak 7 gün 24 saat kesintisiz koordinasyon ve haberleşme altyapısı ile zamanın kritik olduğu müdahalelerde iletişim kopukluğu yaşanmayacak. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu sayesinde ekiplerin sahadaki gücü ve yönlendirilmesi güçlenecek.

Akın, geçmişte Sındırgı depremlerinde ve orman yangınlarında Büyükşehir ekiplerinin sahadaki koordinasyonunun örnek olduğuna dikkat çekti. Bu deneyimlerin kalıcı bir yapıya dönüştürüldüğünü belirterek, afet anında kurumlar arasındaki görev dağılımının ve iletişimin açık olmasının önemini vurguladı.

Afet kampüsü ve toplum eğitimi:

Çamlık bölgesinde oluşturulan düzenlemeyle Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, itfaiye teşkilatı ve AKOM aynı alanda toplanarak bir Afet Kampüsü oluşturuldu. Bu kampüste haberleşmeden koordinasyona, eğitimden müdahaleye kadar farklı imkânlar bir araya gelecek.

Başkan Akın, afet bilincinin toplumun tamamına yayılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. BALMEK üzerinden kadın kursiyerlerine ulaşarak afet bilincini evlere ve ailelere taşımaya çalıştıklarını, yakında devreye alınacak Deprem Afet Merkezi ile eğitimin güçlendirileceğini söyledi.

Katılımcılar ve teşekkürler:

Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, AFAD Balıkesir İl Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, büyükşehir bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Akın, merkezin kurulmasında emeği geçen Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, AFAD, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, Balıkesir’in afetlere hazırlıklı bir kent olma yolunda önemli bir adım attığını söyledi. Merkez, gelecekteki kriz yönetiminde süreklilik, koordinasyon ve hızlı müdahale imkânı sağlayacak şekilde kurgulandı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN, ŞEHRİN AFET YÖNETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE KENTİ AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN AFET KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.