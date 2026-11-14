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Afşin'de kamu hizmetinde risklere karşı eğitim: kumar, bütçe ve koruyucu aile

Afşin'de düzenlenen eğitimde kamu personeline kumar bağımlılığı, bütçe yönetimi ve koruyucu aile modelinin temelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Afşin'de kamu hizmetinde risklere karşı eğitim: kumar, bütçe ve koruyucu aile

Afşin'de aile eğitim programı

Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitim, Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin odak noktaları:

Programda, uzmanlar katılımcılara kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Eğitimde ayrıca katılımcılara bütçe yönetimi, bilinçli harcama alışkanlıkları ve doğru finansal kararlar alma konularında pratik öneriler aktarıldı.

Hedef ve toplumsal etki:

Programın son bölümünde koruyucu aile modelinin tanıtımı yapılarak bu hizmete dair farkındalığın artırılması hedeflendi. Düzenleyiciler, eğitimle kamu personelinin hem bireysel düzeyde hem de hizmet verdikleri topluluklarda risklerin farkına varması ve koruyucu önlemler konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

AFŞİN’DE DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, KAMU PERSONELİNE KUMAR BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI, BÜTÇE...

AFŞİN’DE DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, KAMU PERSONELİNE KUMAR BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI, BÜTÇE YÖNETİMİ VE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ ANLATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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