Afşin'de kavşakta zincirleme kaza

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Afşin-Göksun kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı'nda iki otomobil ile iş makinesi yüklü bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri, seyir halindeki ve üzerinde iş makinesi yüklü tıra çarparak durabildi. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alıp trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL İLE İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIRIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.