Törenin ana hattı:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 33 personel için yemin töreni düzenlendi.

Tören akışı:

Tören, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, önce saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seremoni kapsamında aday memurlar sırayla sahneye çağrılarak resmi yeminlerini yerine getirdi ve böylece asil memurluğa geçmiş oldu.

Kapanış ve değerlendirme:

Yemin merasiminin tamamlanmasının ardından tören sona erdi. Kurum açısından personelin görev statüsündeki bu değişim, hizmet sürekliliği ve kurumsal işleyiş için önemli bir adım olarak kayda geçti.

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ADAY MEMURLUK SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 33 PERSONEL İÇİN YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ.