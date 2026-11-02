Afyonkarahisar'da ilim mirasını yaşatan Yörükzâde Ahmet Fevzi Efendi anıldı

Anma programı Afyonkarahisar'da düzenlendi:

Afyonkarahisar'da, Bolvadinli ilim ve kültür insanı Yörükzâde Ahmet Fevzi Efendi düzenlenen törenle yad edildi. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi ve geniş bir protokol ile vatandaşların katılımına sahne oldu.

Törene Vali Dr. Naci Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Oturum ve sunumlarda öne çıkanlar:

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Mümin Yıldıztaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necdet Yılmaz ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı uzmanı Fatih Yıldız Yörükzâde'nin hayatını, ilmî ve tasavvufî şahsiyetini, düşünce dünyasını ve geride bıraktığı eserleri ele aldı. Konuşmacılar, Efendi'nin hem eğitim hem de tasavvuf alanındaki etkilerini vurguladı.

Eserler ve kültürel miras:

Yörükzâde Ahmet Fevzi Efendi'nin, Medrese-i Haseniyye ve Hilmiye Kütüphanesi için topladığı geniş çaplı yazma ve nadir matbu eser koleksiyonunun bulunduğu kaydedildi. Anma programı, bu tür yazma eserlerin korunması ve araştırılmasının önemine dikkat çekerken, Efendi'nin ilmî mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini ön plana çıkardı.

Program katılımcıları anma etkinlikleri kapsamında yapılan sunumların, Yörükzâde'nin eserlerinin kataloglanması ve erişilebilirliğinin artırılması yönünde farkındalık yarattığını belirtti.

AFYONKARAHİSAR’DA, BOLVADİNLİ İLİM VE KÜLTÜR İNSANI YÖRÜKZÂDE AHMET FEVZİ EFENDİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.