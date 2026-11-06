Afyonkarahisar'da saldırıda ölen 8 kişinin cenazeleri yakınlarına verildi

Olay yerinden otopsiye

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırıda, Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle öldürülen toplam 8 kişinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi ve teslim süreci:

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi işlemleri sona erdi. Adli Tıp Kurumu ve savcılığın yürüttüğü incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazelerin teslim işlemleri başlatıldı.

Yakınlarına teslim ve nakil:

Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, diğer 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Teslim edilen cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ MORGU