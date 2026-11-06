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Afyonkarahisar'daki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi ailelerine verildi

İhsaniye'de pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi, otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'daki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi ailelerine verildi

Afyonkarahisar'da cenazeler ailelerine teslim edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi ve incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın faili olarak belirtilen Arif Sefa Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın yaşandığı yerler:

Saldırılar, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleşti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi ve teslim süreci:

Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin teslim işlemleri yapıldı. Cenazelerden 6'sı gece saatlerinde, 2'si ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen ailelerine verildi. Teslim edilen cenazelerin defin için memleketlerine götürüldüğü bildirildi.

Morg önünde bekleyen yakınlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından yas süreçlerini sürdürmek üzere cenazeleri teslim aldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve adli süreçlerin takip edildiğini belirtti.

Afyonkarahisar&#039;daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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