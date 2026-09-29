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Ağabeyin çaresizliği: kaybolan kardeşlerini getiremediği için babasından özür diledi

Kuzey Kıbrıs’ta batan gemide kaybolan kardeşlerini arayan Türker Demir, Reyhanlı’da gıyabi cenaze namazında, onları Hatay’a getiremediği için babasından özür diledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ağabeyin çaresizliği: kaybolan kardeşlerini getiremediği için babasından özür diledi

Reyhanlı'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde yaşayan Demir ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan oğulları Mustafa Demir (33) ve Mahmut Demir (28) için Harran Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Aile ve komşular, dua ederek yaşadıkları kaybın acısını paylaştı.

Olayda geminin Girne’den Mersin’e doğru yola çıktığı ve açıldıktan bir süre sonra battığı bildirildi. Reyhanlı'daki baba ocağında umutla bekleyen aile fertlerinin bekleyişi, gelen haberlerle hüzne dönüştü.

Kıbrıs'taki arama çalışmalarına katıldı:

Kardeşlerinin kaybolduğunu öğrendikten sonra Türker Demir Kıbrıs'a giderek arama ve takip çalışmalarına katıldı. Ancak aramalardan olumlu bir sonuç elde edilemedi ve Türker Demir, kardeşlerini memleketleri Hatay'a getirememenin üzüntüsünü yaşadı.

Konuşmasında yaşadıklarını anlatan Türker Demir, "Ben kardeşlerimi alıp Hatay’a geri götüreceğim diye söz vermiştim ama yapamadım. Götürmesem babamın yüzüne nasıl bakacaktım diye söylemiştim" diyerek duyduğu çaresizliği ifade etti.

Ağabeyin duygusal itirafları:

Türker Demir, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle paylaştı: "Ben geri geldiğimde arabadan inemedim. Beni kardeşlerim kollarımdan tutup getirdiler. Babamın dizlerine kapıldım ama yine de yüzüne bakamadım."

Türker, cenaze ya da herhangi bir emare dahi getiremediklerini vurgulayarak, "Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler. Şimdiye kadar da babamın yüzüne bakamadım. Ben babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Kardeşlerimin ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Türker, babasına olan yükünü dile getirip özür dileyerek, "Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm" dedi. Baba ise evladına teselli vererek, "Oğlum bu senin elinde değil, eceli gelip aldı" diyerek durumu kabullenmeye çalıştı.

Reyhanlı'daki gıyabi cenaze namazı sırasında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı; komşular ve yakınlar dualarla aileye destek oldu.

KARDEŞLERİNİ GETİREMEYEN TÜRKER DEMİR

KARDEŞLERİNİ GETİREMEYEN TÜRKER DEMİR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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