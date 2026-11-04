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Ağın'da sürü sağlığı için kapsamlı saha taramaları

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletme ziyaretlerinde aşı, kayıt ve sağlık taramaları yaparak hayvan hastalıklarını önlemeye odaklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağın'da sürü sağlığı için kapsamlı saha taramaları

Ağın'da hayvan sağlığı tarama çalışmaları

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri saha çalışmalarıyla hayvan sağlığının korunmasına yönelik adımlar atıyor. Çalışmaların temelini işletme bazlı denetim, kayıt ve aşılama faaliyetleri oluşturuyor.

Saha çalışmaları ve uygulamalar:

Ekipler, hayvancılık işletmelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde aşılama, kayıt altına alma ve sağlık taramaları yapıyor. Yapılan taramalarla hayvanların genel durumu değerlendiriliyor, eksik aşılar tamamlanıyor ve varsa hastalık bulguları tespit edilerek gerekli önlemler alınması sağlanıyor.

Yetiştiricilerle iletişim ve hedefler:

Denetim, kontrol ve aşılama faaliyetleri sırasında ekipler, yetiştiricilerle birebir iletişim kurarak alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıyor. Çalışmaların amacı, hayvan sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu sayede ilçede daha sağlıklı sürüler ve daha güçlü bir hayvancılık altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

ELAZIĞ’DA HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE DENETİM

ELAZIĞ’DA HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE DENETİM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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