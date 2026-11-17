Belen mevkiinde yaya yolunda çökme:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Belen mevkisinde devam eden yol çalışmaları sırasında, bölgede yoğun olarak kullanılan ağır tonajlı iş makinelerinin geçişi sonrasında yaya yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Olay, çalışma alanı yakınlarında yürüyen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Çöküntü, yol yüzeyinde çukurlaşma ve asfalt zeminin ayrışması şeklinde kendini gösterdi. Oluşan görüntüler, çevredeki vatandaşların tepkisini çekerken, yaya güvenliği açısından da risk yarattı.

vatandaşların talepleri ve güvenlik endişeleri:

Bölge sakinleri, yaya yolundaki çöküntünün bir an önce giderilmesini ve çalışmanın yapıldığı bölge için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti. İlgili alanda yürüyen yayaların zarar görmemesi için uyarıların ve bariyerlemelerin uygulanmasını istediler.

durumun izlenmesi ve beklenti:

Yol çalışmaları nedeniyle oluşan çöküntü, hem günlük yaya trafiğini etkiliyor hem de ilerleyen süreçte daha geniş çaplı zararların doğmasına yol açabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar yetkililerden sorunun hızla tespit edilip onarımının yapılmasını bekliyor.

YOL ÇÖKMESİ