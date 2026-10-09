Agrogreen bursa, 250 bini aşkın ziyaretçi ve Gana ile yeni ticaret kapıları açıyor

AgroGreen Bursa fuarı hazırlıkları

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 250 bini aşkın ziyaretçi bekleyerek sektörde geniş çaplı bir buluşma vaat ediyor. Organizasyon, üreticilerle yenilikçi tarım teknolojilerini ve pazar olanaklarını doğrudan buluşturmayı hedefliyor. Fuar, hem bilgi transferi hem de ticari iş birlikleri açısından ön plana çıkacak.

Uluslararası alım heyetleri ve Gana konuk ülke:

Etkinlik kapsamında bin 200 uluslararası alıcı Bursa'ya getirilecek ve küresel ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi amaçlanacak. Gana Cumhuriyeti, bu yıl fuarda "Konuk Ülke" statüsüyle yer alacak; Gana Tarım Bakan Yardımcısı Hon. John Dumelo ve beraberindeki resmi heyetin katılımıyla Türkiye-Afrika tarımsal iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Uluslararası alım heyetlerinin varlığı, katılımcılara doğrudan ihracat ve ortaklık fırsatları sunacak.

Erişim, servis organizasyonu ve etkinlik programı:

Çiftçilerin fuara katılımını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan servis organizasyonu bu yıl genişletildi; 40 şehirden 460 otobüs ile ziyaretçiler doğrudan fuar alanına taşınacak. AgroGreen'i düzenleyen firmanın Genel Müdürü Gül Ceylan, "AgroGreen’i çiftçimizin bilgiyle, teknolojiyle ve pazarla buluştuğu bir platform olarak açıyoruz. Hedefimiz, tarımsal gelir seviyesini artıracak somut katkılar sunmak ve Bursa’nın bu alanda hak ettiği öncülüğü güçlendirmek" diyerek fuarın amaçlarını özetledi.

Program kapsamında sürdürülebilir gıda zinciri, yatırım modelleri, küçükbaş hayvancılık, kadın kooperatifleri ve yeni nesil çiftçilik konularında uzman isimlerin katılacağı paneller düzenlenecek. Ayrıca fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Modifiye Traktör Yarışması ile üreticilerin özel tasarımlı araçları sergilenecek. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş ise etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Çiftçilerimiz tarım fuarlarına büyük değer veriyor. Bursa’daki organizasyonun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BURSA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NDE 14-17 EKİM'DE DÜZENLENECEK AGROGREEN BURSA 2. TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, BU YIL 250 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.