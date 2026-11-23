Aşevi inşaatında son aşamaya gelindi:

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde yapımı devam eden aşevi inşaatı, tamamlanma noktasına yaklaştı. Proje, mahalle ve ilçe ölçeğinde sosyal yardım kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen bir adım olarak yürütülüyor.

Dernek denetimi ve incelemeler:

Akkise dernek yönetimi, tamamlanma aşamasındaki binada kapsamlı incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmaları yerinde kontrol etti. İncelemelerde yapım kalitesi, altyapı düzenlemeleri ve son kontrollerin gerekliliği değerlendirildi.

Belediye ve hayırseverlere teşekkür:

Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, projede arsa sürecinden yapımına kadar destek veren hayırseverler ile süreci organize eden Akkise dernek başkanı ve yönetimine katkıları için teşekkür etti. Başkan Üzlük, emeği geçenlerin çalışmalarının yerel dayanışmaya önemli katkı sağladığını vurguladı.

İnşaatta kalan son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından aşevinin hizmete açılması için gerekli adımların takip edileceği belirtildi ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez oluşturulması hedeflendi.

KONYA’NIN AHIRLI İLÇESİNDE AHIRLI’DA HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPIMI DEVAM EDEN AŞEVİ İNŞAATI SON AŞAMAYA GELDİ.