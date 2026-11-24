Ahlat'ta 24 Kasım töreni

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri sabah saatlerinde Cumhuriyet değerlerine vurgu yapan bir törenle başladı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykeline İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, ilçedeki eğitim camiasının bir araya geldiği bir açılış yaptı.

Okul programı ve günün anlamı:

Törenin ardından Ergezen Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu tarafından hazırlanan program Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde sürdü. Okul öğretmenlerinden Bilge Işık Ayber günün anlam ve önemine dair konuşmasında öğretmenliğin toplumsal dönüşümdeki rolünü vurguladı. Ayber, Atatürk'ün hedef gösterdiği nesil yetiştirme idealine atıfta bulunarak, eğitimcilerin elindeki kalem, zihnindeki bilim ve yüreğindeki sevgiyle yarınları şekillendirme sorumluluğunu belirtti ve 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' ifadesine dikkat çekti.

Sanat gösterileri ve kapanış:

Programda okulun mehteran takımı sahne aldı; şiirler, zeybek gösterisi, video sunumları, oratoryo ve öğrencilerin darbuka gösterileri etkinliği zenginleştirdi. Etkinlikler, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Törene Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, Ahlat Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, Ahlat Belediye Başkan Vekili Necmiye Taşdemir, kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, hem resmi protokolün katılımıyla hem de öğrencilerin sunduğu gösterilerle 24 Kasım'ın hem anma hem de kutlama yönünü öne çıkardı; eğitim çalışanlarının emeği ve Atatürk'ün eğitim vizyonu sıkça hatırlandı.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI.