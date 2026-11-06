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Ahmet Duran-Salih Yılboğa aile sağlığı merkezi Keykubat'ta son aşamaya geldi

Melikgazi Belediyesi'nin Keykubat Mahallesi'ndeki Ahmet Duran-Salih Yılboğa ASM'si tefrişat ve çevre düzenlemesi sonrası hizmete açılmak üzere son aşamada.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ahmet Duran-Salih Yılboğa aile sağlığı merkezi Keykubat'ta son aşamaya geldi

Projenin detayları:

Melikgazi Belediyesi, ilçe sağlık altyapısını güçlendirme hedefiyle Keykubat Mahallesi'nde inşa edilen Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nde sona yaklaştı. Zemin kat ile bir üst kattan oluşan merkez, modern tasarım ve erişilebilirlik önceliğiyle planlandı. Yapının tefrişatı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz hizmete açılması hedefleniyor.

Hizmet kapasitesi ve alanlar:

Merkezde 7 aile hekimi görev yapacak; muayene odaları, tıbbi müdahale alanları, aşı odası, bebek izlemi ve gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv odası yer alacak. Bu düzenleme, mahalle sakinlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak ve mevcut sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azalmasına katkıda bulunacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu projeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Sağlık, tüm vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. İlçemizde artan nüfusla birlikte sağlık hizmeti ihtiyacı da artıyor. Vatandaşlarımızın kendi mahallesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz birçok sağlık merkezimiz ile ihtiyaçları gideriyoruz. Böylece mevcut sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk da azalmış oluyor. Bu kapsamda Keykubat Mahallemizde yapımında sona yaklaştığımız Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezimiz modern ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yapılıyor. Çalışmalar neredeyse bitti. Son aşamalara geldik. Tefrişatını ve çevre düzenleme çalışmasını yaptıktan sonra hizmete açmayı planlıyoruz."

Başkan Palancıoğlu, merkezin mahalleye, ilçeye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

İLÇENİN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ...

İLÇENİN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KEYKUBAT MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ AHMET DURAN-SALİH YILBOĞA AİLE SAĞLIK MERKEZİ'NİN YAPIMINDA SONA YAKLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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