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Ahmet Nazif Zorlu için son veda töreni

Ahmet Nazif Zorlu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törene siyasi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Ahmet Nazif Zorlu için son veda töreni

Ahmet Nazif Zorlu için son veda töreni

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu için düzenlenen törende ailesinin yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu. Tören sırasında torununun gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Törene katılan isimler:

Törene, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, iş insanları Adnan Polat ve Abdurrahim Albayrak ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hem sanayici olarak hem de birebir de tanıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin önemli sanayicilerinden birisiydi. Özellikle TOGG’un yapılmasında Cumhurbaşkanımızın \"Baba yiğitler ortaya çıksın\" dediğinde ortaya çıkan, elini taşın altına koyan değerli sanayicilerimizden biridi. Mekanı cennet olsun".

Defin işlemi ve tören detayları:

Cenaze namazının ardından naaş, defin edilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Tören boyunca aile fertleri ve yakın çevresi taziyeleri kabul etti.

Tören, Ahmet Nazif Zorlu'nun iş yaşamındaki yeri ve Türkiye sanayisine katkıları üzerine yapılan anmalarla devam etti; katılımcılar Zorlu'nun anısına saygı duruşunda bulundu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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