Aile içi çatışma: Canik'te cinayet davasında üç sanık birbirini suçladı

Duruşmada karşıt beyanlar ve savcının mütalaası:

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, 24 Ocak 2026 gecesi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde satır ve bıçakla öldürülen Ferit Marhan davasında tutuklu üç sanık birbirini suçladı. Tutuklu yargılanan Gamze Sagamer (38), oğlu Aydın Sagamer (23) ve eşi Dursun Ali Sagamer (39) mahkeme önünde olayın farklı anlatımlarını verdi. Savcı, üç sanığın ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Olay ve kriminal bulgular:

Olay günü, park halindeki 55 ARH 593 plakalı otomobilin yanında Marhan'ın cansız bedeni bulundu. Araçta ve çevresinde yapılan incelemede sol kapının açık, motorun çalışır durumda olduğu, aracın sol ön paspasında ve kaporta yüzeylerinde yoğun kan izleri olduğu tespit edildi. Marhan'ın baş, boyun ve göğüs bölgesinde çok sayıda kesici ve delici alet yarası bulunduğu, otopsi raporunda ise vücudunda 3 kesici-ezici, 1 kesici-delici ve 2 kesik vasıfta yara saptandığı bildirildi.

Adli tıp raporuna göre ölüm; kafa kemiği kırığı ile birlikte beyin kanaması, omur kesisi, büyük damar yaralanması ve kan aspirasyonu sonucu gerçekleşti. Olay yerinde yapılan aramalarda kanlı çakı, siyah tişört, ahşap sopa, kas gevşetici kremler, gaz spreyi, çakmak, cep telefonları ve kanlı peçeteler ele geçirildi. Ayrıca sanık Gamze Sagamer, iddiaya göre olayda kullandığı satır ve kama ile polise teslim oldu.

Sanık beyanları: çelişkili anlatımlar:

Sanıkların mahkemedeki ifadeleri birbirinden farklı. Gamze Sagamer, Marhan'ın kendisini boğazından bıçaklayıp satırla vurmaya devam ettiğini, olay sırasında eşinin geldikten sonra satırla maktule vurduğunu ileri sürdü. Gamze, kendisini rencide eden görüntüleri oğluna göstermeye çalıştığını ve bunu engellemek için bıçağı boğaza dayadığını, boğazın kesildiğini; sonrasında satırla vurarak olayın gerçekleştiğini anlattı.

Aydın Sagamer ise annesinin boğazı bıçakla kestiğini, ardından babasının olay yerine gelerek satırla defalarca vurduğunu, babasının daha sonra satırı annesine verip onun da vurmaya devam ettiğini söyledi. Aydın ayrıca maktulün geçmişte kendisine destek olduğunu ve aile içindeki ilişkilerin karmaşık olduğunu belirtti.

Dursun Ali Sagamer ise olay günü önce eşi ve oğlunu 200 Evler Mahallesi'ne bıraktığını; daha sonra Aydın'ın arayıp olay yerini tarif etmesiyle bölgeye gittiğini anlattı. Kapıyı açtığında maktulün kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, maktule temas etmediğini ve bıçakla vurmadığını savundu. Dursun Ali ayrıca Gamze'yi polis merkezine bıraktığını söyledi.

Deliller, soruşturma kayıtları ve tanık beyanları:

Soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS ve baz istasyonu verileri incelendi; şüphelilerin olay öncesi, sırasında ve sonrasındaki hareketleri araştırıldı. İlk ifadelerinde Gamze'nin tek başına öldürdüğünü söylediği ancak yürütülen soruşturmada eşi ve oğlunun da bağlantılı olduğu iddiası üzerine üç şüpheli tutuklandı.

Maktulun ailesi duruşmada sanık beyanlarına itibar etmediğini belirtti. Babası Hamit Marhan ve oğlu Abdulkadir Marhan sanıkların cezalandırılmasını isterken, maktulün eşi Özlem Marhan de olayla ilgili bazı görüntüler izlediğini ve yaşananları bildiğini söyleyerek en ağır cezayı talep etti.

Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarına savunma hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi ve sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.

TUTUKLANAN GAMZE SAGAMER’İN (38) YARGILANMASINA BAŞLANDI.