Aile sağlığı merkezinin taşınması mahallede eyleme dönüştü

Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde uzun süredir hizmet veren 18 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nin, Malazgirt Mahallesi 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi içine taşınması üzerine engelliler, yaşlılar ve hasta ile hasta yakınları bir araya gelerek merkezin tekrar açılmasını talep etti.

Taşınma gerekçesi ve muhtarın açıklamaları:

Vatandaşlar, merkezin taşınma gerekçesinin binanın hasarlı olduğunun söylenmesine rağmen bu değerlendirmeye itiraz ediyor. Kayalık Mahallesi Muhtarı Habip Sarıkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden binanın sağlam olduğuna dair rapor aldığını bildirdi.

Sarıkaya, taşınmanın mahalle halkında mağduriyete yol açtığını belirterek, "Biz aile sağlık merkezini tekrar yerinde istiyoruz" dedi ve binada halen 20 ailenin yaşadığını vurguladı.

Mahallelinin talepleri ve beklentileri:

Eyleme katılanlar, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ve yaşlıların yeni merkeze ulaşımda zorluk çekeceğini savunuyor. Mahalle sakinleri, sağlık hizmetinin yerinde sürdürülmesi ve oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

Vatandaşlar ayrıca, eğer binayla ilgili bir risk varsa neden aynı yapıda yaşamaya devam eden 20 ailenin bulunduğunu soruyor ve yetkililerden şeffaflık ile hızlı çözüm bekliyor.

Mahalle temsilcileri, devlet kurumlarına güven duyduklarını belirterek sorunun kısa sürede çözülmesini umut ettiklerini söyledi.

ADIYAMAN’DA, KAYALIK MAHALLESİ’NDEN MALAZGİRT MAHALLESİ’NE TAŞINAN AİLE SAĞLIK MERKEZİ İÇİN BİR ARAYA GELEN ENGELLİLER, YAŞLILAR VE HASTA İLE HASTA YAKINLARI EYLEM YAPARAK SAĞLIK MERKEZİNİN YENİDEN AKTİF HALE GELMESİNİ İSTEDİ.