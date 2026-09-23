Dolar 48,8326 +0,06%
Euro 55,6732 -0,37%
Bist 13.277,65 +0,60%
Altın Gram 6.782,73 -1,28%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,38 +2,06%
--°

Aile sorumluluğu ve evdeki silahların çocuk güvenliği üzerindeki rolü

Kahramanmaraş ve Manisa’daki saldırılar, evdeki silahların varlığının, ebeveyn sorumluluğunun ve okul-aile iş birliğinin çocuk güvenliğinde belirleyici olduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aile sorumluluğu ve evdeki silahların çocuk güvenliği üzerindeki rolü

Kısa özet:

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı ile Manisa’daki öğrencinin silahlı eylemi, akran zorbalığı, dijital içeriklere maruz kalma ve evdeki silahların riski konusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ve olayın taraflarının avukatı, çocuk güvenliğinin sağlanmasında ailelerin ve kurumların sorumluluğuna dikkat çekiyor.

Yasal sorumluluk ve aile yükümlülüğü:

Avukat Özcan Kara, iki olayın ortak noktasının evlerde bulunan silahlar olduğuna vurgu yapıyor. Kara’ya göre Türk Medeni Kanunu 369. madde ebeveynlerin, çocuklarının başkalarına verdiği zararlardan kusurları olmasa bile sorumlu olduğunu net olarak düzenliyor. Bu yükümlülük hem tazminat hem de ceza hukuku açısından sonuç doğuruyor.

Kara, Kahramanmaraş olayında babaya 10 kez müebbet, anneye ise 22,5 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatarak, evde silah bulundurmanın ihmal kabul edildiğinde ailelere ağır bedeller yükleyebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede ailelere, silahın evde varlığına dair riskleri idrak edip gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapılıyor.

Aile, okul ve toplumun bir arada alacağı önlemler:

Sular Akademi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Suna Medin Nacar, vakaların sadece tıbbi değil toplumsal yönleriyle de ele alınması gerektiğini söylüyor. Dr. Nacar, devlet kurumları, okullar, rehberlik birimleri ve sivil toplumun iş birliği ile koruyucu önlemlerin güçlendirilebileceğini ifade ediyor.

Uzman, özellikle dijital çağda ebeveynlerin çocuklarına sağlam bir sevgi ve güven ortamı sunmasının, onlara rehberlik etmesinin ve maruz kaldıkları içeriklerin takibinin önleyici rol oynayabileceğini vurguluyor. Okulların da çocukların ailelerini bilinçlendiren, anne babalara eğitim veren kurumlar haline gelmesinin önemine dikkat çekiyor.

Psikolog Seda Taşhan Çelik ise eğitimin ailede başladığını hatırlatıyor; çocuğun davranışlarını, yanlış-doğru ayrımını ve empatiyi ilk olarak aileden öğrendiğini söylüyor. Çelik, ebeveynlerin çocukların ne oynadığını ve hangi içeriklere maruz kaldığını gözlemlemelerinin kritik olduğuna işaret ediyor.

Her üç aktörün söylemleri bir araya getirildiğinde, korunma stratejisinin çok bileşenli olması gerektiği ortaya çıkıyor: aile içi eğitim, okulun destekleyici rolü, sağlık ve sosyal hizmetlerin devreye girmesi ve evdeki silahların güvenliğinin sağlanması.

Pratik öneriler ve önleyici adımlar:

Uzman görüşlerinden çıkan pratik çıkarımlar şu şekilde özetlenebilir: aileler silah bulunduruyorlarsa emniyetli muhafaza, kilit ve depolama kurallarına uymalı; dijital içeriklerin kontrolü ve zaman sınırlandırması yapılmalı; okullar rehberlik ve veli eğitimi programlarını güçlendirmeli; toplum temelli destek ağları ve sağlık kuruluşları erken müdahale kapasitesini arttırmalı.

Sonuç olarak uzmanlar, benzer trajedilerin azaltılmasında ailenin sorumluluğu ve evdeki eşyanın, özellikle silahların kontrolünün hayati rol oynadığını belirtiyor. Bu olaylar, sadece yasal yaptırımların değil, kapsamlı toplumsal ve eğitsel tedbirlerin de gerekliliğini gösteriyor.

AV. ÖZCAN KARA

AV. ÖZCAN KARA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası
images

Samsun itfaiyesi 101. yılında yoğun mesai: 9 ayda 8 bin 157 olaya müdahale
images

Etü Expo3D’de savunma ve sağlık odaklı eklemeli imalatını gözler önüne serdi
images

İnebolu'da yangın sonrası dayanışma: milletvekili Ekemekci'den 'yaralarımızı bir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası

duruşmada annesinin gözyaşlarını silen 4 yaşındaki kızın sözleri öne çıktı

Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü