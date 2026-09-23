Aile sorumluluğu ve evdeki silahların çocuk güvenliği üzerindeki rolü

Kısa özet:

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı ile Manisa’daki öğrencinin silahlı eylemi, akran zorbalığı, dijital içeriklere maruz kalma ve evdeki silahların riski konusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ve olayın taraflarının avukatı, çocuk güvenliğinin sağlanmasında ailelerin ve kurumların sorumluluğuna dikkat çekiyor.

Yasal sorumluluk ve aile yükümlülüğü:

Avukat Özcan Kara, iki olayın ortak noktasının evlerde bulunan silahlar olduğuna vurgu yapıyor. Kara’ya göre Türk Medeni Kanunu 369. madde ebeveynlerin, çocuklarının başkalarına verdiği zararlardan kusurları olmasa bile sorumlu olduğunu net olarak düzenliyor. Bu yükümlülük hem tazminat hem de ceza hukuku açısından sonuç doğuruyor.

Kara, Kahramanmaraş olayında babaya 10 kez müebbet, anneye ise 22,5 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatarak, evde silah bulundurmanın ihmal kabul edildiğinde ailelere ağır bedeller yükleyebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede ailelere, silahın evde varlığına dair riskleri idrak edip gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapılıyor.

Aile, okul ve toplumun bir arada alacağı önlemler:

Sular Akademi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Suna Medin Nacar, vakaların sadece tıbbi değil toplumsal yönleriyle de ele alınması gerektiğini söylüyor. Dr. Nacar, devlet kurumları, okullar, rehberlik birimleri ve sivil toplumun iş birliği ile koruyucu önlemlerin güçlendirilebileceğini ifade ediyor.

Uzman, özellikle dijital çağda ebeveynlerin çocuklarına sağlam bir sevgi ve güven ortamı sunmasının, onlara rehberlik etmesinin ve maruz kaldıkları içeriklerin takibinin önleyici rol oynayabileceğini vurguluyor. Okulların da çocukların ailelerini bilinçlendiren, anne babalara eğitim veren kurumlar haline gelmesinin önemine dikkat çekiyor.

Psikolog Seda Taşhan Çelik ise eğitimin ailede başladığını hatırlatıyor; çocuğun davranışlarını, yanlış-doğru ayrımını ve empatiyi ilk olarak aileden öğrendiğini söylüyor. Çelik, ebeveynlerin çocukların ne oynadığını ve hangi içeriklere maruz kaldığını gözlemlemelerinin kritik olduğuna işaret ediyor.

Her üç aktörün söylemleri bir araya getirildiğinde, korunma stratejisinin çok bileşenli olması gerektiği ortaya çıkıyor: aile içi eğitim, okulun destekleyici rolü, sağlık ve sosyal hizmetlerin devreye girmesi ve evdeki silahların güvenliğinin sağlanması.

Pratik öneriler ve önleyici adımlar:

Uzman görüşlerinden çıkan pratik çıkarımlar şu şekilde özetlenebilir: aileler silah bulunduruyorlarsa emniyetli muhafaza, kilit ve depolama kurallarına uymalı; dijital içeriklerin kontrolü ve zaman sınırlandırması yapılmalı; okullar rehberlik ve veli eğitimi programlarını güçlendirmeli; toplum temelli destek ağları ve sağlık kuruluşları erken müdahale kapasitesini arttırmalı.

Sonuç olarak uzmanlar, benzer trajedilerin azaltılmasında ailenin sorumluluğu ve evdeki eşyanın, özellikle silahların kontrolünün hayati rol oynadığını belirtiyor. Bu olaylar, sadece yasal yaptırımların değil, kapsamlı toplumsal ve eğitsel tedbirlerin de gerekliliğini gösteriyor.

AV. ÖZCAN KARA