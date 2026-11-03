Ailelere uyarı: konuşma gecikmesini otizmle eşitlemeyin, iletişimi oyunla güçlendirin

dil terapistinden uyarı

Dil ve konuşma terapisti Serkan Demir, çocukların konuşmamasını otomatik olarak otizmle ilişkilendirmenin yanlış sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor. Demir, otizmin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ve tanının mutlaka ilgili uzmanlar tarafından konulması gerektiğini belirtiyor.

konuşma gecikmesi ve otizm ayrımı:

Demir'e göre, bir çocuğun otizm nedeniyle konuşmadığını düşündüren en önemli kriter yalnızca gecikme değil, sosyal iletişimdeki güçlüklerdir. İsmiyle seslenildiğinde tepki vermeme, işaret ederek iletişimi sürdürme, göz teması kurmada ve ortak dikkat becerilerinde sınırlılık gibi işaretler, konuşma gecikmesinden farklı olarak otizmi düşündürebilir. Kesin tanı için multidisipliner değerlendirme gerektiğini ve her çocuğun profiline göre yaklaşımın değişeceğini ifade ediyor.

terapinin öncelikleri ve ailelere öneriler:

Demir, terapide ilk hedefin çocuğu hemen konuşturmaya çalışmak olmadığını; bunun yerine ortak algı, ortak dikkat ve çocuğun ilgi alanı etrafında iletişim zemini oluşturmak olduğunu söylüyor. Ortak dikkat kurulduktan sonra göz teması, jest ve işaretlerle başlanıp taklit çalışmalarına geçildiğini; ancak otizmin bir spektrum olduğunu ve her birey için farklı uygulamalar gerektiğini belirtiyor. Bu sebeple danışanlara bireyselleştirilmiş terapi programları hazırlandığını vurguluyor.

Ailelere yönelik önerileri arasında oyun oynamak, çocukla konuşmak ve onu dinlemek ön planda. Demir, yaşa uygun oyun ortamı sağlanmasının, günlük yaşam içinde iletişim fırsatları oluşturulmasının ve çocuğun isteklerinin anında karşılanmayarak sabır gösterilmesinin konuşma çabalarını tetikleyebileceğini söylüyor. Ayrıca sürecin sevgiyle desteklenmesinin ve gerektiğinde bir dil ve konuşma terapistinden destek alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Demir, hedefin sadece sözlü ifadeyi zorlamak değil; bireyin kendini daha rahat ifade etmesini sağlamak ve iletişim becerilerini güçlendirerek yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtiyor. Ailelerin sabırlı, gözlemci ve ilişkiyi destekleyici bir yaklaşım benimsemesi, erken müdahale ve uzman desteğiyle birlikte sürecin etkinliğini artıracaktır.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ SERKAN DEMİR, ÇOCUĞUN YALNIZCA KONUŞMAMASINI OTİZME BAĞLAMANIN YANLIŞ OLABİLECEĞİNİ BELİRTEREK ASIL İŞARETİN SOSYAL İLETİŞİMDEKİ GÜÇLÜKLER OLDUĞUNU SÖYLEDİ. DEMİR, AİLELERE DE OYUN, SABIR VE İLETİŞİM FIRSATI SUNMA ÖNERİLERİNDE BULUNDU.