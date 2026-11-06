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Aileyi ayakta tutan değerler: sevgi, sabır ve emek

Düzce Üniversitesi'ndeki programda Sedide Akbulut, yuvanın sevgi, merhamet ve anlayışla kurulduğunu, sağlam ailelerin değer temelli olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aileyi ayakta tutan değerler: sevgi, sabır ve emek

Programın açılışı ve amacı:

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" adlı program, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış, Mehmet Kılıç tarafından okunan Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke, programın insanın en temel aidiyet ağı olan aileyi ele alacağını belirterek ailenin; kişinin kendini tanıdığı, sevgiyi öğrendiği, değerlerle buluştuğu ve sorumluluk kazandığı ilk kurum olduğunu ifade etti. Böke, aile ortamında güven, paylaşma ve merhametin öğrenildiğini; hız, bireysellik ve dijitalleşmenin arttığı günümüzde anlayışa duyulan ihtiyacın önem kazandığını vurguladı.

Rektörün değerlendirmesi:

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir konuşmasında ailenin bireyin kişiliğinin şekillendiği, sevgi, saygı, güven ve sorumluluk gibi temel değerlerin kazanıldığı en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi. Sözbir, teknolojik gelişmeler, dijital dönüşüm ve değişen yaşam biçimlerinin aile ilişkilerinde dönüşümler yarattığını; bu süreçte değerlerin korunmasının, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin ve aile içi dayanışmanın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Diyanet'in perspektifi ve ana mesajlar:

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, aile konusunu hem dini hem de sosyal boyutlarıyla değerlendirdi. Akbulut, ailenin bir evi yuvaya dönüştürme gücüne işaret ederek, huzur ve mutluluk için sevginin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Merhamet, hoşgörü, saygı ve ihsan gibi değerlerin sevginin temel taşları olduğunu açıkladı.

Akbulut, ilişkilerin emekle güçlendiğini, sabır ve anlayışla derinleştiğini ifade ederek sevgi ve yuva olmanın emek istediğini vurguladı. Evliliklerin beklentiyle yürümeyeceğini, değer verildikçe değerin geri döndüğünü söyledi ve sağlam ailelerin esasen değerler üzerine inşa edildiğini belirterek sunumunu tamamladı.

Program kapsamında Diyanet'in aileye yönelik yürüttüğü hizmetler ve akademik çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Konuşmalar, aileyi koruma sorumluluğunun yalnızca bireylere değil tüm kurumlara ve topluma ait olduğu mesajını tekrar etti.

Etkinlik, Sedide Akbulut'a takdim edilen hediye ve teşekkür belgesinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MODERN ÇAĞDA AİLE OLMAK AİLE KALMAK ADLI PROGRAMDA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MODERN ÇAĞDA AİLE OLMAK AİLE KALMAK ADLI PROGRAMDA KONUŞAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ SEDİDE AKBULUT SAĞLAM AİLELERİN DEĞERLER ÜZERİNE KURULU OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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