Aileyi yıkan çarpışma sonrası anne ve iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi

Yozgat'ta cenaze töreni düzenlendi

Çorum’un Alaca ilçesinde 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren ailenin eş ve yakınları, yakınlarının cenazelerini Yozgat'ta son yolculuğuna uğurladı. Törenler Çapanoğlu Büyük Camii’nde gerçekleştirildi ve defin işlemleri Çatak Mezarlığı'nda tamamlandı.

Cenaze töreninin ayrıntıları:

Törende hayatını kaybeden annesi Yasemin Sarpkaya (45) ile çocukları Amine Sarpkaya (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya (9) için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Yakınlarının ve komşuların katıldığı uğurlama törenine, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir de katıldı.

Kaza ve olay yeri hakkında:

Olay, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde meydana geldi. Kazada bir otomobil ile bir cipin çarpıştığı bildirildi; çarpışma sonucu anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı. Cenazeler, camideki törenin ardından Çatak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan yakınları ve yetkililer, başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı.

Çorum’daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi