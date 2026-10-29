Dolar 49,8341 +0,06%
Euro 55,6691 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.482,19 -0,14%
EUR/USD 1,1150 -0,07%
Brent Petrol 110,08 -1,40%
--°

Aileyi yıkan çarpışma sonrası anne ve iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi

Alaca-Yozgat kara yolundaki 28 Ekim kazasında hayatını kaybeden Yasemin Sarpkaya ve çocukları Çapanoğlu Camii'ndeki törenin ardından Yozgat'ta defnedildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aileyi yıkan çarpışma sonrası anne ve iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi

Yozgat'ta cenaze töreni düzenlendi

Çorum’un Alaca ilçesinde 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren ailenin eş ve yakınları, yakınlarının cenazelerini Yozgat'ta son yolculuğuna uğurladı. Törenler Çapanoğlu Büyük Camii’nde gerçekleştirildi ve defin işlemleri Çatak Mezarlığı'nda tamamlandı.

Cenaze töreninin ayrıntıları:

Törende hayatını kaybeden annesi Yasemin Sarpkaya (45) ile çocukları Amine Sarpkaya (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya (9) için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Yakınlarının ve komşuların katıldığı uğurlama törenine, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir de katıldı.

Kaza ve olay yeri hakkında:

Olay, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde meydana geldi. Kazada bir otomobil ile bir cipin çarpıştığı bildirildi; çarpışma sonucu anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı. Cenazeler, camideki törenin ardından Çatak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan yakınları ve yetkililer, başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı.

Çorum’daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi

Çorum’daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk Üniversitesi diplomalarda öne çıkan TYÇ uygulamasıyla ödüllendirildi
images

Engelleri aşan coşku: özel öğrencilerin cumhuriyet klibi sosyal medyada ilgi top...
images

Bodrum'da cumhuriyetin 103'üncü yılı birlik ve coşkuyla kutlandı
images

Valilikte bayram tebriği: protokol ve vatandaşlar bir aradaydı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt’ta cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

MHP Manisa'da geçmişle bugün aynı sofrada buluştu

Karpuzlu'da 29 Ekim coşkusu öğrencilerin gösterileriyle sahne aldı

Gece yarısı sanayi sitesinde sızarken yakalanan şüpheli tekel ürünleriyle bulundu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek