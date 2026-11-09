Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2205 +0,62%
Bist 11.695,64 +1,86%
Altın Gram 6.650,68 +1,17%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 94,93 -3,45%
--°

Ajet'ten kışa özel KKTC biletlerinde yüzde 30 indirim

Ajet, kış boyunca KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim kampanyası başlattı; biletler 9 Kasım 2026 11.00–10 Kasım 2026 23.59 arasında satışta.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Ajet'ten kışa özel KKTC biletlerinde yüzde 30 indirim

ajet kış kampanyasını duyurdu:

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatleri için kış dönemini kapsayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bilet fiyatları vergiler hariç yüzde 30 indirimle sunuluyor; şirket bu fırsatla KKTC’nin özgün ada kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerini kış aylarında ziyaret etmek isteyen yolculara avantaj sağlamayı hedefliyor.

kampanya ve satış detayları:

İndirimli biletler satışa 9 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00den 10 Kasım 2026 saat 23.59a kadar çıkarılacak. Seyahat dönemi, 24 Kasım 2026 - 3 Mart 2027 tarih aralığını kapsıyor; ancak 31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 ile 22 Ocak - 9 Şubat 2027 tarihleri kampanya kapsamı dışında bırakıldı. Kampanyadan yararlanmak için yolcuların KIBRIS30 promosyon kodunu kullanmaları ve biletlerini yalnızca ajet.com ya da AJet Mobil uygulaması üzerinden almaları gerekiyor.

hangi bilet türleri indirimde:

Kampanya, sadece 'Basic' sınıfı ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda EcoJet, Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak. Satın alma koşulları ve vergi uygulamaları bilet tutarından ayrı değerlendirildiğinden, yolcular ücret tablosunu kontrol ederek son fiyatı görmeyi unutmamalı.

AJet’in bu kampanyası, kış sezonunda KKTC’yi ziyaret etmeyi düşünen yolculara daha ekonomik seçenekler sunarken, sınırlı tarih aralıkları ve hariç tutulan dönemler nedeniyle erken rezervasyon yapılmasının avantajlı olacağına işaret ediyor.

TÜRKİYE’NİN ERİŞİLEBİLİR FİYATLI HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SEYAHATİ...

TÜRKİYE’NİN ERİŞİLEBİLİR FİYATLI HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SEYAHATİ PLANLAYAN MİSAFİRLERİ İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

1,5 milyonluk sağlık ordusuyla erişimi güçlendirme vurgusu
images

Gürsu kent meydanı projesi zemin testlerine geçildi: 16 sondaj kuyusu açılıyor
images

SGK'da yeni göreve uğurlama: Erdem Akbay'tan TTSO'ya veda
images

Kırsalda erişim kolaylaştı: mobil sosyal hizmet aracı Aydıntepe ve Demirözü’de

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ordu'da karla mücadele yoğunlaştı

1,5 milyonluk sağlık ordusuyla erişimi güçlendirme vurgusu

Kaymakamlara çağrı: vatandaşın güvenliği her şeyin önünde

Belediye ekiplerinin enkaz müdahalesi için saha ve teorik eğitimleri tamamlandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu