Ajet'ten kışa özel KKTC biletlerinde yüzde 30 indirim

ajet kış kampanyasını duyurdu:

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatleri için kış dönemini kapsayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bilet fiyatları vergiler hariç yüzde 30 indirimle sunuluyor; şirket bu fırsatla KKTC’nin özgün ada kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerini kış aylarında ziyaret etmek isteyen yolculara avantaj sağlamayı hedefliyor.

kampanya ve satış detayları:

İndirimli biletler satışa 9 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00den 10 Kasım 2026 saat 23.59a kadar çıkarılacak. Seyahat dönemi, 24 Kasım 2026 - 3 Mart 2027 tarih aralığını kapsıyor; ancak 31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 ile 22 Ocak - 9 Şubat 2027 tarihleri kampanya kapsamı dışında bırakıldı. Kampanyadan yararlanmak için yolcuların KIBRIS30 promosyon kodunu kullanmaları ve biletlerini yalnızca ajet.com ya da AJet Mobil uygulaması üzerinden almaları gerekiyor.

hangi bilet türleri indirimde:

Kampanya, sadece 'Basic' sınıfı ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda EcoJet, Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak. Satın alma koşulları ve vergi uygulamaları bilet tutarından ayrı değerlendirildiğinden, yolcular ücret tablosunu kontrol ederek son fiyatı görmeyi unutmamalı.

AJet’in bu kampanyası, kış sezonunda KKTC’yi ziyaret etmeyi düşünen yolculara daha ekonomik seçenekler sunarken, sınırlı tarih aralıkları ve hariç tutulan dönemler nedeniyle erken rezervasyon yapılmasının avantajlı olacağına işaret ediyor.

TÜRKİYE’NİN ERİŞİLEBİLİR FİYATLI HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SEYAHATİ PLANLAYAN MİSAFİRLERİ İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI.