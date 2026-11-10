AK Parti'li Çankırı'dan Aliağa patlaması yaralılarına hastane desteği

Çankırı'nın ziyaretlerinin kapsamı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Çankırı, patlamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan işçilerle görüştü ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane ziyaretlerinde kimler yer aldı:

Ziyaretlere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ve İzmir Valisi Süleyman Elban de katıldı. Heyet, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve tedavi süreçlerinin takibi konusunda yetkililere notlar iletti.

Yaralılarla ve aileleriyle görüşmeler:

Çankırı, Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek ve Mahsun Dursun ile görüşerek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında ailelerle de bir araya gelen Çankırı, yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek onlara moral verdi. Yaralıların tedavi süreçlerinin ve ailelerin yaşadığı sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Her zaman yanınızdayız" mesajını iletti.

Görüşmelerde hem sağlık ekipleriyle hem de ailelerle iletişim kurulması, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin koordinasyonu açısından önem taşıdı. Yetkililer, yaralıların durumunun izlenmeye devam edeceğini ve ihtiyaç halinde gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, ALİAĞA İLÇESİNDE HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN PATLAMADA YARALANAN İŞÇİLERİ HASTANELERDE ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.