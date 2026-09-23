Akbank sanat 'Garip Şeyler Oluyor' seçkisiyle günlük algıyı yeniden tartışmaya açıyor

Sergi ve kontekst:

Akbank Sanat, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan 'Garip Şeyler Oluyor' başlıklı özel seçkiyle yer alıyor. Fuar, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul mekanında düzenleniyor ve Akbank’ın ana partnerliğiyle gerçekleştiriliyor.

Seçki, küresel dönüşüm, hızla ilerleyen teknolojiler ve değişen gündelik yaşamın bireylerin algılarında yarattığı kırılmaları merkeze alıyor. İzleyici, tanıdık nesnelerin ve alışılmış davranış biçimlerinin yeni bağlamlarda yarattığı tekinsizlik ile haz arasındaki gerilimi deneyimlemeye çağrılıyor.

Sanatçılar ve işlerin dili:

Sergide yer alan isimler arasında Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu bulunuyor. Bu üç sanatçı, yerinden edilme, yabancılaşma ve gündelik hayatın kırılganlıklarını farklı görsel dillerle ele alıyor; tanıdık unsurların yeniden bağlamlandırılması üzerinden izleyicinin alışılmış düşünce biçimlerini sorgulamasını hedefliyor.

Çalışmalar, fotoğraf, yerleştirme ve enstalasyon gibi yaklaşımlarla gündelik objeleri veya imgeleri alışılagelmiş amaçlarından kopararak tekrar sunuyor; böylece hem görsel hem de kavramsal düzeyde yeni okumalara zemin hazırlıyor.

Akbank'ın sanat vizyonu:

Akbankın kurum olarak sanatın farklı disiplinlerini uzun yıllardır desteklediğine dikkat çekildi. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp sergiye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Sanatın toplumları düşündüren, dönüştüren ve yeni pencereler açan gücüne inanıyor, sanatın tüm dallarını destekliyoruz. Türkiye’yi uluslararası alanda tanıtan ve çağdaş sanatın dünyadaki en seçkin örneklerini Türk sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul’un da kurulduğu ilk günden bu yana ana partneri olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda Contemporary Istanbul’un gençler için de ilham verici bir öğrenme alanı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geçen yıl başlattığımız uygulamayı sürdürerek güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenciyi ücretsiz özel rehberli turlarla fuarla buluşturuyor; güncel sanat üretimlerini ve sanat dünyasındaki yeni yaklaşımları yerinde keşfetmelerine imkân sağlıyoruz. Bu yıl, Akbank Sanat alanımızda, değerli sanatçılarımız Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu’nun özgün pratikleriyle hayat bulan ’Garip Şeyler Oluyor’ adlı sergimizle, izleyicileri alıştığımız dünyanın ötesine bakmaya ve yeni gerçeklikleri keşfetmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergi, Contemporary Istanbul ziyaretçilerine güncel sanatın güncel konularla nasıl örtüştüğünü göstermenin yanı sıra, genç izleyicilere yönelik rehberli turlar aracılığıyla sanat eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Akbank Sanat’ın bu seçkisi, fuar kapsamında çağdaş üretimlerin kamuoyuyla buluştuğu geniş bir platformda gündelik deneyimlerin dönüştürücü potansiyelini gözler önüne seriyor ve izleyiciyi alışılmışlıkların arkasındaki yeni gerçeklikleri keşfetmeye davet ediyor.

AKBANK SANAT, CONTEMPORARY ISTANBUL'UN 21. EDİSYONUNDA HASAN BÜLENT KAHRAMAN KÜRATÖRLÜĞÜNDE HAZIRLANAN "GARİP ŞEYLER OLUYOR" BAŞLIKLI ÖZEL SEÇKİYLE YER ALIYOR.