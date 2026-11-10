Akbank, soğutmada sürdürülebilir dönüşümü finanse ediyor

Akbank'ın COP31 vurgusu

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen üst düzey panelde Türkiye’nin soğutma dönüşümünde bankacılık sektörünün oynayabileceği rolü anlattı. Panel, Türkiye’nin Ulusal Soğutma Eylem Planı hedeflerinin sahada somut yatırımlara nasıl dönüşeceğine odaklandı.

Panelde ele alınan başlıklar:

Moderasyonu UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic tarafından yapılan oturumda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi Mehrali Ecer, UNDP’den Meral Mungan Arda, Guidehouse’dan Katja Eisbrenner ve İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kavas konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, soğutma sektöründe verimlilik, ölçeklenebilir proje modelleri ve kamu-özel iş birliği mekanizmaları tartışıldı.

Akbank'ın somut adımları ve hedefleri:

Kaan Gür, soğutma sistemlerinin verimliliğinin yalnızca emisyon azaltımına katkı sağlamadığını; aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini düşürerek faaliyet sürekliliğini güçlendirdiğini belirtti. Gür, bankaların geniş müşteri ağlarıyla öncelikli sektörleri saptayıp gerekli teknik yetkinlik ve uygun teknolojilere erişimi kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Akbank, bu amaçla hayata geçirdiği Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile işletmelerin daha verimli sistemlere geçişini destekliyor. Gür, programın Türkiye'deki ilk finansal partneri olarak uyguladıkları Cool Up Programı üzerinden uluslararası kaynaklarla yerel yatırım önceliklerini eşleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaan Gür'ün açıklamasında banka stratejisi şu maddelerle özetlendi: bankaların sahada yatırım ihtiyaçlarını belirleyerek uygun finansman ürünlerini sunması, kalkınma kuruluşları ve teknoloji uzmanlarıyla iş birlikleri kurması ve enerji tasarrufu ile emisyon azaltımını ekonomik getirilerle görünür hâle getirerek işletmelerin yatırım kararlarını kolaylaştırmak.

Panelde ayrıca, Ulusal Soğutma Eylem Planı'nın uygulanmasının hızlandırılması için finansman araçlarının şeffaf, ölçülebilir ve proje odaklı tasarlanmasının önemi öne çıktı. Akbank'ın programı, bu yaklaşımı benimseyerek Türkiye'deki soğutma yatırımlarının hem ekonomik hem de iklim dayanıklılığı açısından güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR, BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31'İNCİ TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) TARAFINDAN DÜZENLENEN "KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS YOLUYLA TÜRKİYE’NİN ULUSAL SOĞUTMA EYLEM PLANI’NIN UYGULANMASININ HIZLANDIRILMASI" BAŞLIKLI PANELE KATILDI.