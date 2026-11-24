Akbank'a uluslararası tanınırlık:

Uluslararası finans yayıncısı Euromoney, Akbank'ı 'Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' seçti. Kurum, bankanın nakit yönetimi alanındaki yenilikçi ürün ve hizmetleri, dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar ve müşterilerin değer zincirlerine yönelik bütünsel finansal çözümleri ödüle temel teşkil eden unsurlar olarak gösterdi.

ödülü getiren dijital ve operasyonel çözümler:

Akbank, ödeme, tahsilat, finansman ve dış ticaret alanlarında geliştirdiği çözümlerle işlem bankacılığında ön plana çıktı. Banka, dijital kanallarda sunduğu yeni fonksiyonlar ve alternatif finansman modelleriyle işletmelerin nakit akışlarını daha etkin yönetmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmalarına katkı sağlıyor.

Öne çıkan ürünlerden Ödemen Güvende, alıcılara vadeli ve taksitli ödeme imkânı sunarken satıcılara banka güvencesiyle tahsilat, erken tahsilat ve alacak devri seçenekleri sunuyor. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) üzerinde yapılan dijital geliştirmeler ise ana firmalar ve bayiler arasındaki ödeme, tahsilat ve limit yönetimini hızlandırıyor.

değer zinciri yönetimi ve DijiOrtak:

Bankanın Değer Zinciri Yönetimi yaklaşımı; tedarikçi, bayi ve iş ortaklarını da kapsayan ticari ilişkileri bütünsel bir bakışla ele alıyor. Bu yaklaşım çerçevesinde geliştirilen DijiOrtak platformu, üretici, bayi, alıcı ve tedarikçilerden oluşan ticari ekosistemlerin finansal ve operasyonel süreçlerini tek altyapıda buluşturuyor. İşletmeler, Akbank Web ve Akbank Mobil üzerinden ilişki ağlarını, faturalarını ve limitlerini yönetebiliyor; ödeme, tahsilat ve finansman çözümlerine ihtiyaç duydukları anda erişebiliyorlar.

Alper Bektaş, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Ticari ekosistemde ana firmadan tedarikçiye, bayiden çalışana ve son kullanıcıya uzanan değer zincirini bütünsel biçimde ele alıyor; bankacılığı ticaretin akışına yerleştiriyoruz. Ödemen Güvende ve dijital geliştirmeler yaptığımız Doğrudan Borçlandırma Sistemi bu yaklaşımın somut örnekleri. Bu çözümlerle işletmelerin ticari ilişkilerini daha görünür hale getiriyor, ödeme ve tahsilat süreçlerini güvence altına alıyor ve finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Böylece işletmelerin işletme sermayelerini daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyoruz. Euromoney tarafından Türkiye’nin En İyi İşlem Bankası seçilmemiz, bu yaklaşımın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.'

Euromoney, 1969'dan bu yana küresel finans piyasalarını takip eden bir yayın kuruluşu olarak biliniyor. Euromoney İşlem Bankacılığı Ödülleri 2026 ikinci kez düzenlendi ve değerlendirme sürecinde veri analizi, sektör karşılaştırmaları, pazar katılımcılarıyla yapılan görüşmeler ile bağımsız araştırmalar kullanıldı; finalistler 61 ülkeden katılımcılar üzerinden belirlendi.

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI