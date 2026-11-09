Akçakoca'da sağlık standı halkı bilgilendirmek için açıldı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan stantta vatandaşları bilgilendirmek üzere bir araya geldi. Standta, organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamındaki konular ön plana çıkarıldı ve ilgili broşürler dağıtıldı.

standta yürütülen bilgilendirme çalışmaları:

Görevliler, ziyaretçilere birebir bilgi aktarımı yaptı; organ bağışının önemi, hasta haklarıyla ilgili bilinmesi gereken temel noktalar ve akciğer kanserinin belirtileri üzerinde duruldu. Lösemili çocuklara dikkat çekilen bölümde ise ailelere ve topluma yönelik duyarlılık çağrısı yapıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcıların talepleri doğrultusunda karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Bu uygulama, özellikle kapalı mekânlardaki hava kalitesi ve sigara kullanımının etkilerini somut verilerle göstermeyi amaçladı.

koruyucu sağlık ve sigarayı bırakma yönlendirmesi:

Standta sigara kullanımının sağlık üzerindeki zararlarına vurgu yapılarak ziyaretçilere bölgedeki Sigara Bırakma Poliklinikleri hakkında bilgi verildi. Bu yönlendirme, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bireylerin destek almasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu tür farkındalık etkinlikleriyle toplumda sağlık bilincinin artırılmasına ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Yerel uygulamalar, halkın erişilebilir bilgi ve hizmetlerle buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE SAĞLIKÇILAR, AKÇAKOCA 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE KURULAN STANTTA ORGAN BAĞIŞI, HASTA HAKLARI, AKCİĞER KANSERİ VE LÖSEMİ KONUSUNDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ.