Akçakoca'dan Kıbrıs'a: 52 yıl sonra şehitlere saygı ve anıların izinde

Akçakoca'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret

Akçakoca'da yaşayan Kıbrıs gazileri ve şehit yakınları, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen üç günlük program kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kahraman gaziler, yıllar önce mücadele ettikleri toprakları yeniden görerek geçmişte yaşadıkları hatıraları tazeledi ve şehitlerin aziz hatıralarını yâd etti.

Program ve katılımcılar:

Gezi, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan öncülüğünde gerçekleştirildi. Organizasyon, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi; programa kahraman gaziler ile şehit yakınları katıldı ve üç gün boyunca anma etkinlikleri sürdü.

Ziyaret edilen mekânlar:

Üç gün süren program boyunca heyet, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı, Boğaz Şehitliği, Yavuz Çıkarma Sahili ve Karaoğlanoğlu Şehitliği gibi önemli noktaları ziyaret etti. Gezide ayrıca Açık Hava Askerî Araç Müzesi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köyleri, Gazimağusa, Kapalı Maraş ve Barbarlık Müzesi de programda yer aldı.

Gezinin en anlamlı duraklarından biri, Akçakocalı şehit Bahadır Yalçın'ın kabri oldu; gaziler ve şehit yakınları burada dualarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Diplomasi ve anma:

Program kapsamında heyet, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne de nezaket ziyaretinde bulundu. Akçakoca'dan Kıbrıs'a uzanan üç günlük gezi, gazilerin geçmişle yeniden buluşmasına, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasına ve milli mücadelenin öneminin bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu.

AKÇAKOCA’DA YAŞAYAN KIBRIS GAZİLERİ VE ŞEHİT YAKINI AİLELERİ, KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NIN 52. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM KAPSAMINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE GİTTİ. KAHRAMAN GAZİLER, YILLAR ÖNCE MÜCADELE ETTİKLERİ TOPRAKLARI YENİDEN GÖREREK GEÇMİŞTE YAŞADIKLARI ANILARI TAZELEDİ.