Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Mersin'de jandarma ve Sahil Güvenlik timlerinin müşterek çalışmasıyla yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini bildirdi. Paylaşımda operasyonun sonuçları ve etkileri hakkında değerlendirmeler yer aldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Bakan Çiftçi'nin aktardığına göre, müşterek operasyonda 136 kilogram kokain ele geçirildi ve 4 şüpheli yakalandı. Yapılan müdahalenin deniz hattında yürütüldüğü ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla suç şebekesine ağır bir darbe vurulduğu belirtildi.

Önceki operasyon ve toplam etki:

Çiftçi, eylül ayında Mersin'de Brezilya'dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokainin ele geçirildiğini ve o operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını hatırlattı. Bu iki operasyonla birlikte toplam 486 kilogram ve yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki kokainin ele geçirildiği vurgulandı.

Bakan, açıklamasında 'zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz’de karaya oturdu' ifadelerini kullandı ve uluslararası şebekelere yönelik kararlı mücadele mesajı verdi: 'Dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz.'

Çiftçi ayrıca operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve emniyet birimlerindeki tüm personele tebriklerini iletti ve 'Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin' temennisinde bulundu.

Bakan Çiftçi: "Mersin’de 136 kilogram kokain ele geçirdik"