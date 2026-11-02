Akdeniz Üniversitesi organ bağışı haftasını etkinliklerle öne çıkarıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde organ bağışı haftası etkinlikleri

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi iş birliğinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, üniversite camiası ve gençler arasında organ bağışı farkındalığını artırmayı hedefliyor.

ziyaret ve farkındalık yürüyüşü:

Program çerçevesinde Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, öğretim üyeleri, öğrenciler ve organ nakli gönüllüleri ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan makamında ziyaret edildi. Rektör Özkan, organ naklinin önemine dikkat çeken pankartla fotoğraf çekilerek bağış çağrısında bulundu.

Ziyaretin ardından katılımcılar üniversite rektörlüğü önünden başlayan bir "Organ Bağışı Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan öğrenciler ve akademisyenler kampüsteki diğer öğrencilere organ bağışı konusunda bilgilendirme ve çağrı yaptı; etkinlik toplu fotoğraf ile sonlandı.

gençlere ve topluma yönelik mesajlar:

Etkinlik kapsamında Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, lise öğrencileriyle düzenlenen bilgilendirme buluşmasında konuştu. Özkan, toplumda organ bağışı bilincinin yeterince gelişmediğini vurgulayarak yeterli bağışçı bulunamaması nedeniyle binlerce hastanın yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Konuşmasında toplumsal refleksler ve bilgi eksikliğinin bağışların önündeki en büyük engeller olduğuna işaret etti.

Rektör Özkan ayrıca hasta yakınlarına beyin ölümünün geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunun doğru ve anlaşılır biçimde aktarılmasının kritik önemde olduğunu belirtti. Yakınlarının onayı olmadan bağış yapılamadığını hatırlatarak, bağış niyetinin yakınlar tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi'nin organ nakli alanındaki deneyimine vurgu yapan Özkan, üniversite bünyesindeki diyaliz merkezleri ve hastanelerde tedavi bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu anımsattı. Kalp ve akciğer nakillerinin canlı veya kadavra bağışlarıyla mümkün olduğunu belirterek gençlere ve tıp öğrencilerine bu bilinci taşımaları çağrısında bulundu.

Etkinlik, organ nakliyle sağlığına kavuşmuş hastaların ve genç katılımcıların yoğun ilgisiyle, toplumsal duyarlılığı artıracak mesajlarla ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU ORGAN NAKLİ VE İLERİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR.