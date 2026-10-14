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Akdeniz'de parklar yenileniyor, mahallelerde aydınlatma ve oyun alanlarına öncelik verildi

Akdeniz Belediyesi park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, aydınlatma ve oyun grubu yenileme çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı olmadan sürdürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de parklar yenileniyor, mahallelerde aydınlatma ve oyun alanlarına öncelik verildi

Akdeniz Belediyesi park ve yeşil alanlarda çalışma yürütüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Amaç, mahalle sakinlerinin ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek olarak açıklanıyor.

Aydınlatma ve güvenlik:

Ekipler akşam saatlerinde de parkların güvenli kullanılabilmesi için aydınlatma sistemlerinde meydana gelen arızaları gideriyor. Çalışmalar kapsamında Mersin Millet Bahçeleri'nde çim biçme ve genel temizlik yapılırken, Açelya Parkındaki aydınlatma sorunları da onarıldı.

Oyun alanları ve budama:

Her gün çok sayıda vatandaşın kullandığı Mersin Adliye Binası çevresinde risk oluşturan ağaç dalları budanarak çevre güvenliği sağlandı. Ayrıca Hebilli Mahalle Parkı ile Şehit Zekeriya Renkli Parkı'na yeni çocuk oyun grupları yerleştirildi; böylece çocukların kullanımına yönelik altyapı güçlendirildi.

Mahalle çalışmaları ve temizlik:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Buse Parkı, Şakir Gülmen Parkı, Hatice Uluğ Parkı, Ilgın Parkı, Defne Parkı ve Müfide İlhan Mahalle Parkında kapsamlı budama ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan sürdürüldüğü vurgulandı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların park ve yeşil alanları daha temiz, düzenli ve güvenli kullanabilmesi için bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

AKDENİZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDEKİ PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA...

AKDENİZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDEKİ PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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