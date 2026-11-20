gümüş madalya ve yarışma ayrıntıları:

Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcusu Gülizar Demirpolat, Makedonya’da 6-15 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Büyükler WAKO Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergiledi. +70 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele eden Demirpolat, final müsabakası sonrasında Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti.

Demirpolat’ın ulaştığı derece, hem kulübü Akdeniz Belediye Spor Kulübü hem de Mersin’in Akdeniz ilçesi için önemli bir gurur kaynağı oldu. Sporcu, turnuva boyunca gösterdiği disiplin ve teknik ile öne çıktı ve ülke çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı.

beşikci'nin tebrik mesajı:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Demirpolat’ı, antrenörlerini ve ailesini resmi olarak tebrik etti. Beşikci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Akdeniz Belediye Spor Kulübümüzün başarılı sporcusu Gülizar Demirpolat’ın Avrupa Şampiyonasında ikincilik elde ederek gümüş madalya kazanması bizim için büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. Uluslararası arenada kulübümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu kutluyorum. Bu başarının elde edilmesinde emeği ve katkısı olan antrenörlerimize, Gülizar’ın yetişmesi ve bugünlere gelmesinde yanında olan ailesine teşekkür ediyorum."

Beşikci, açıklamasında kulübün sporcu yetiştirme ve destekleme faaliyetlerinin süreceğini vurguladı ve elde edilen başarının yerel spor politikaları ile altyapı yatırımlarının önemini gösterdiğini belirtti.

gençlere örnek olan başarı:

Yetkililer, Demirpolat’ın uluslararası arenadaki derecesinin genç sporcular için motivasyon kaynağı olduğunu, disiplin ve özverinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Akdeniz Belediye Spor Kulübü ise sporcuların yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmayı ve ulusal ile uluslararası başarılarına destek olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Gülizar Demirpolat’ın kazandığı gümüş madalya, hem bireysel bir başarı hem de bölgesel spor camiasında teşvik edici bir örnek olarak ön plana çıktı; yetkililer sporcunun önümüzdeki yıllarda da önemli dereceler elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

AKDENİZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SPORCUSU GÜLİZAR DEMİRPOLAT, MAKEDONYA’DA DÜZENLENEN BÜYÜKLER WAKO KİCK BOKS AVRUPA ŞAMPİYONASINDA AVRUPA İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.