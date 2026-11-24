Akhisar’da yeni sezona güvenle: Alhatoğlu Zeytinyağları desteği sürüyor

Akhisar İlçe Spor Kulübü, 2026 sezonunda sporcularına destek veren Alhatoğlu Zeytinyağları ile sponsorluk ilişkisinin 2027 sezonunda da devam edeceğini açıkladı. Kulüp açıklamasında, sponsorluk desteğinin sporcuların gelişimi, hedefleri ve başarı yolculuğunda önemli bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

sponsorun rolü:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada 2026 sezonu boyunca kulübün ve sporcuların yanında olan sponsora teşekkür edildi. Verilen desteğin hem maddi hem de moral açıdan sporculara güç sağladığına dikkat çekildi.

gelecek hedefleri:

2027 sezonunda sponsorluk desteğinin sürmesi kulübe ilave bir güven kaynağı sundu. Akhisar İlçe Spor Kulübü, yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşmak, şampiyonluklar kazanmak ve başarılarla adından söz ettirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kulüp, Alhatoğlu Zeytinyağları’na destekleri için teşekkür ederek birlikte yeni başarılara imza atma temennisinde bulundu.

AKHİSAR İLÇE SPOR KULÜBÜ, 2026 SEZONUNDA SPORCULARINA DESTEK VEREN ALHATOĞLU ZEYTİNYAĞLARI’NIN SPONSORLUK DESTEĞİNİ 2027 SEZONUNDA DA SÜRDÜRECEĞİNİ AÇIKLADI.