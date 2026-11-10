Akın'dan COP31'te uluslararası deneyimleri Balıkesir'e taşıma sözü

Antalya'daki COP31 programına katılım ve değerlendirme

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'ya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın etkinliklere katılarak kentte yürütülen çalışmaları ve hedefleri anlattı. Akın, COP31'i düzenleyenleri kutlayarak organizasyonun kapsayıcı ve modern bir yapı sunduğunu vurguladı. Toplantılarda farklı ülkelerden belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini söyleyen Akın, etkinliğin ortak kullanım alanları ve imkânlarının başarılı olduğunu belirtti.

COP31'in kapsamı ve uluslararası iş birlikleri:

Akın, konferansta 150'nin üzerindeki ülkenin misafir edildiğini hatırlatarak bu çeşitliliğin bilgi paylaşımı açısından önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca organizasyonun, farklı aktörleri aynı noktada buluşturarak pratik çözümler üretme imkânı sağladığını söyledi. Konuşmasında Bakan Murat Kurum'u bu sürece sağladığı katkılardan dolayı tebrik etti.

Finans kaynakları ve uygulama taahhütleri:

Finans kaynaklarının konferans kapsamında öne çıkan başlıklardan biri olduğunu söyleyen Akın, özellikle su kıtlıkları ve iklim krizine bağlı altyapı ihtiyaçları için ayrı bölümlerin oluşturulduğunu belirtti. Bu bölümlerde yapılan görüşmelerden faydalanacaklarını vurgulayan Akın, Balıkesir'de yürütülen projeleri uluslararası platformda anlatacaklarını söyledi.

Başkan Akın, bu süreçte 5 ayrı noktada konuşma yapacağını aktardı ve Balıkesir Belediyesindeki uygulamaların ve öğrenilenlerin kentte hayata geçirileceğinin altını çizdi. Söylediği gibi, 'Balıkesir Belediyemizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları burada anlatacağız. Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız.'

Akın ayrıca iklim krizinin güncel ve gelecek nesiller için kritik bir mesele olduğunu belirterek COP bünyesinde kurulan çalışmaları 'geleceğimizin teminatı' olarak nitelendirdi ve emeği geçenleri kutladı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN AÇIKLAMA YAPTI