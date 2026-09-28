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Akşam sağanağı Kanarya Mahallesi'nde yolları suyla kapladı

Meteoroloji uyarısı sonrası İstanbul'da akşam yağışı etkili oldu; Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yollar göle döndü, rögarlar taştı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 00:22

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 00:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Akşam sağanağı Kanarya Mahallesi'nde yolları suyla kapladı

olay yeri ve etkiler:

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi başta olmak üzere bazı yolları göle çevirdi. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı ve cadde yüzeyinde yoğun su birikintileri oluştu.

Sürücüler yağmur sularının bulunduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti, yol üzerindeki su birikintileri trafik akışında aksamaya neden oldu.

meteoroloji uyarısı ve zamanlama:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış, Kanarya Mahallesi gibi bazı yerlerde rögar taşmalarına ve sokak seviyesinde su birikimine yol açtı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ RÖGARLAR TAŞTI.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ RÖGARLAR TAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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