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Aksaray merkezli siber hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

Aksaray merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda bilişim yoluyla hesaplara giren şüpheliler tutuklandı; 589 milyon lira bloke edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray merkezli siber hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

Aksaray merkezli siber hırsızlık soruşturmasında gözaltılar ve tutuklamalar

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde, bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların hesaplarına ulaşarak usulsüz para aktaran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, toplam yedi adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

operasyonun seyri ve delil çalışmaları:

Soruşturma, bir vatandaşın kredi çekildiği ve borcunun olduğu yönünde aranması üzerine yaptığı şikayetle başladı. Yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve MASAK iş birliğiyle yürütülen mali analizlerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 589 milyon lira tutarında hareketlilik tespit edildi ve bu tutarlara bloke konuldu.

Uzun soluklu teknik ve fiziksel takip sonucu Aksaray merkezli operasyon, İstanbul'da 3, Gaziantep'te 2 ve Ardahan'da 2 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskınlarda, şüphelilerin eylemlerini desteklediğine dair dijital materyaller ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şüpheliler:

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet USB flash bellek ve 1 adet SSD depolama birimi bulundu. Baskın sonucu dört kişi yakalanarak gözaltına alındı; adreslerinde bulunamayan üç şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K. (19) olup, Aksaray İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildiler. Mahkeme sürecinde dört şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında mali hareketlerin bloke edilmesi, dijital materyallerin incelenmesi ve yakalanamayan şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Aksaray merkezli bu operasyon, bilişim suçlarına karşı yürütülen koordineli adli ve teknik çalışmanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama

Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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