Dolar 49,7843 +0,02%
Euro 55,5532 -0,18%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,13 +0,84%
EUR/USD 1,1146 -0,30%
Brent Petrol 109,37 -1,24%
--°

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 373 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da narkotik operasyonu

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Polis kaynakları, operasyonlarda ele geçirilen maddelere ilişkin detayların kayıt altına alındığını bildirdi.

ele geçen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda 162 parça halinde toplam 373 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca kayıtlara göre 124 gram kubar esrar, 55 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram amfetamin bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu
images

Antalya’da adliye sahtekarlığı: kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 kişi...
images

Belediye ihalelerine müdahale iddiası Bolu'da üç tutuklama
images

Havalimanı yolunda motor alevleri lüks otomobili hurdaya çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

Merkezefendi'de yağmur altında Şeniz Doğan'a destek gösterisi

Antalya’da adliye sahtekarlığı: kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı