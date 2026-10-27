Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da narkotik operasyonu

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Polis kaynakları, operasyonlarda ele geçirilen maddelere ilişkin detayların kayıt altına alındığını bildirdi.

ele geçen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda 162 parça halinde toplam 373 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca kayıtlara göre 124 gram kubar esrar, 55 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram amfetamin bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER