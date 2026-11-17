Akyaka'da hane ziyaretleri sürüyor

Akyaka Kaymakamlığı tarafından başlatılan Birlikte Daha Güçlüyüz projesi kapsamında ilçe genelinde hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Kaymakamlık yetkilileri ve kurum amirleri, vatandaşların kapılarını tek tek çalarak evlerinde misafir oluyor ve taleplerini doğrudan dinliyor.

Ziyaretlerde amaç, sadece sorunları kaydetmek değil; vatandaşla devlet arasında güvene dayalı bir bağ kurmak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve gerektiğinde ilgili kurumlarla birlikte hızlı çözüm üretmek olarak belirtiliyor.

Nasıl yürütülüyor:

Her ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşiyor. Kurum amirleri ailelerle birebir görüşmeler yapıyor, beklenti ve ihtiyaçlar not ediliyor. Tespit edilen konular önceliklendirilerek ilgili birimlerle paylaşılıyor; çözüm gerektiren durumlar için koordinasyon sağlanıyor. Bu yaklaşım, sorunların sahada değerlendirildiği pratik bir mekanizma oluşturuyor.

Hedefler ve önemi:

Projenin hedefleri arasında vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak, kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını temin etmek ve ihtiyaçların zamanında belirlenip müdahale edilmesi yer alıyor. Akyaka Kaymakamlığı, bu çalışma ile devletin şefkat elinin ilçedeki her haneye ulaşmasını ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının sahada süregelmesini amaçlıyor.

Sonuç olarak, Birlikte Daha Güçlüyüz seferberliği yalnızca ziyaret etmek için değil; vatandaşın sesini dinlemek, sorunlarına çözüm aramak ve gönül köprüleri kurmak için yürütülen bir çalışma olarak öne çıkıyor.

AKYAKA’DA “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ” SEFERBERLİĞİ: KAYMAKAMLIK VATANDAŞIN KAPISINI ÇALIYOR(KARS-İHA)