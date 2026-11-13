Akyaka'da Türkiye-Ermenistan sınır hattına hayat verecek demir yolu çalışmaları incelendi

saha incelemesi:

Kars’ın Akyaka ilçesinde, Kaymakam İsmail Demirtaş ile Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan birlikte Türkiye‑Ermenistan sınır hattında yapımı devam eden demir yolu çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililer sahadaki mevcut durumu gözden geçirip yürütülen işlerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

çalışmaların seyri ve bilgi alışverişi:

Kaymakam Demirtaş, proje sahasında firma yetkililerinden hattın teknik durumu, yürütülen faaliyetlerin kapsamı ve iş programı hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Saha gezisi kapsamında ekiplerin çalışma yöntemleri, malzeme tedariki ve güvenlik önlemleri yerinde değerlendirildi; yetkililerle yapılan görüşmelerde uygulama ve koordinasyon noktaları ele alındı.

yerel etkiler ve beklentiler:

Yıllardır kapalı bulunan Akyaka Sınır Kapısı (Doğu Kapı) ve söz konusu demir yolu hattının yeniden hizmete açılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Hat faaliyete geçtiğinde Akyaka’nın ticaretine, yerel ekonomisine ve ulaşım ağına önemli katkılar sağlaması bekleniyor; yetkililer, sürecin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki lojistik hareketliliğin artacağını vurguladı.

İnceleme sonrası Kaymakamlık ve İl Genel Meclisi temsilcileri, çalışmalarda koordinasyonun sürdürülmesi ve yerel paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu. Projenin ilerleyişi, bölge ekonomisine olası etkileri ve açılış sonrası beklenen kazanımlar yerinde takip edilmeye devam edecek.

AKYAKA’DA TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ DEMİR YOLU ÇALIŞMALARI İNCELENDİ(KARS-İHA)